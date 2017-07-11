''Semih artist değil!''
Tudor, 2 milyon euro kazandıran futbolcunun, gazetecilerle fotoğraf çektirme isteğini geri çevirdi.
Yıllardır Galatasaray'a hizmet eden Semih Kaya takımdan buruk bir şekilde ayrıldı. 2 milyon euro bonservis bedeli ile Sparta Prag'a, transferi gerçekleşen tecrübeli stoper, dün son antrenmanına çıktı. İdman sonrası gazetecilerin, fotoğraf çektirme ve vedalaşma isteği ise Igor Tudor'a takıldı!
Hırvat teknik adam, garip bir çıkış yaparak "Bu profesyonel bir dünya. Ne yapacaksınız? Ağlayacak mısınız? Futbolcu o, model ya da artist değil. Yanlış anlamayın ama benim düşüncem bu" çıkışında bulundu. Igor Tudor'un bu sözlerine bozulan Semih basın mensupları ile saha dışında vedalaştı.
DAHA DÜŞÜK ÜCRETİ KABUL ETTİ
2 milyon euro ve bonuslar karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, ayrıca sarı-kırmızılı takımda aldığı paranın altına 'Evet' dedi. Galatasaray'da 1.8 milyon euro garanti ücret alan tecrübeli oyuncu, Çekya'da 1.4 milyon euro'ya oynayacak.
Hırvat teknik adam, garip bir çıkış yaparak "Bu profesyonel bir dünya. Ne yapacaksınız? Ağlayacak mısınız? Futbolcu o, model ya da artist değil. Yanlış anlamayın ama benim düşüncem bu" çıkışında bulundu. Igor Tudor'un bu sözlerine bozulan Semih basın mensupları ile saha dışında vedalaştı.
DAHA DÜŞÜK ÜCRETİ KABUL ETTİ
2 milyon euro ve bonuslar karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, ayrıca sarı-kırmızılı takımda aldığı paranın altına 'Evet' dedi. Galatasaray'da 1.8 milyon euro garanti ücret alan tecrübeli oyuncu, Çekya'da 1.4 milyon euro'ya oynayacak.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
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Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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