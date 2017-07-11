Mekanın sahibi geldi
10 numaranın Belhanda’ya verilmesine, “O forma 3 beden büyük gelir” diye tepki gösteren taraftarlar, Hollandalı yıldızın dönüş haberini, “Mekanın sahibi geldi” yorumu ile karşıladı.
Wesley Sneijder krizi 5 günlük sıkıntılı bir sürecin ardından tatlıya bağlandı. Tudor'un kadroda düşünmediğini bildirmesiyle başlayan süreç, taraftarların yoğun baskısının ardından mutlu sonla bitti. Geçtiğimiz hafta, İstanbul'a gelen Sneijder, yönetim ile yaptığı görüşmenin ardından kadro dışı kalmıştı.
Ancak 'Sneijder'i satanı, biz de satarız' tezahüratlarıyla yıldız futbolcuya tam destek veren taraftarların baskısı, maddi anlaşmazlıklar ve Belhanda'nın Slovakya kampında sakatlanmasının ardından yönetim geri adım attı. Sneijder, bu gelişmeyi, İnstagram'da bir video eşliğinde "Harika haber. Galatasaray gelecek sezon için antrenmanlara devam etmemi istedi" notu ile paylaştı ve sosyal medyada bir anda bayram havası esti.
BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI
10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesinin ardından, "O forma 3 beden büyük gelir" yorumu yapan taraftarlar, dün de "Mekanın sahibi geldi" başlığı ile Sneijder'in dönüşünü kutladı. Şimdi bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun, takıma katılması bekleniyor.
SNEİJDER'İN DÖNÜŞÜNÜN PERDE ARKASI
-G.Saray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken idmanlara başlayacağını açıklayan Wesley Sneijder ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
-Galatasaray yönetimi, takımdan göndermek istediği Sneijder'den sözleşmesindeki serbest kalma ücreti olan 7.5 milyon euro'yu istedi.
-Sneijder ise o parayı vermesinin imkansız olacağını ve bonservissiz takımdan ayrılabileceğini söyledi.
-Hollandalı yıldız, ayrıca gelecek sezon alacağının bir kısmını ve geçmişte kalan alacaklarını da yönetimden talep etti. Yönetim, düşünmek için süre istedi.
-Tepkiler karşısında kararlarını bir kez daha gözden geçiren Özbek ve yönetimi, yüksek maliyet, Belhanda'nın sakatlığı ve üstüne de Tudor'un da yumuşaması ile kararını değiştirdi ve 'Antrenmanlara başla' talimatı verdi.
?RAKAMLAR ORTADA
Artık kadroya dahil olması beklenen Sneijder'in Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kupa maçlarında atılan gollerin yarısında katkısı var. Hollandalı oyuncu son 20 golün 7'sini attı. 3'ünün ise asistini yaptı.
Wesley Sneijder ayrıca 5 büyük lig ve Süper Lig baz alındığında 2016-17 sezonunda en fazla asist yapan üçüncü oyuncu oldu. Geçen sezon Forsberg 19, De Bruyne 18 asist yaparken, Hollandalı yıldız futbolcu ise Eriksen'le beraber 15 asistle sezonu tamamladı.
YÜZDE 9'LUK YAĞ ORANIYLA EN FİT OYUNCU
Dün sabah sağlık testinden geçen Wesley Sneijder'in vücut yağ oranı yüzde 9 çıktı. Bu rakama Slovakya kampı öncesinde yapılan testlerde hiçbir oyuncu ulaşamadı. Sneijder'in ayrıca ulaştığı rakama Galatasaray'da daha önce Harry Kewell'ın ulaştığı bildirildi.
Ancak 'Sneijder'i satanı, biz de satarız' tezahüratlarıyla yıldız futbolcuya tam destek veren taraftarların baskısı, maddi anlaşmazlıklar ve Belhanda'nın Slovakya kampında sakatlanmasının ardından yönetim geri adım attı. Sneijder, bu gelişmeyi, İnstagram'da bir video eşliğinde "Harika haber. Galatasaray gelecek sezon için antrenmanlara devam etmemi istedi" notu ile paylaştı ve sosyal medyada bir anda bayram havası esti.
BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI
10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesinin ardından, "O forma 3 beden büyük gelir" yorumu yapan taraftarlar, dün de "Mekanın sahibi geldi" başlığı ile Sneijder'in dönüşünü kutladı. Şimdi bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun, takıma katılması bekleniyor.
SNEİJDER'İN DÖNÜŞÜNÜN PERDE ARKASI
-G.Saray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken idmanlara başlayacağını açıklayan Wesley Sneijder ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
-Galatasaray yönetimi, takımdan göndermek istediği Sneijder'den sözleşmesindeki serbest kalma ücreti olan 7.5 milyon euro'yu istedi.
-Sneijder ise o parayı vermesinin imkansız olacağını ve bonservissiz takımdan ayrılabileceğini söyledi.
-Hollandalı yıldız, ayrıca gelecek sezon alacağının bir kısmını ve geçmişte kalan alacaklarını da yönetimden talep etti. Yönetim, düşünmek için süre istedi.
-Tepkiler karşısında kararlarını bir kez daha gözden geçiren Özbek ve yönetimi, yüksek maliyet, Belhanda'nın sakatlığı ve üstüne de Tudor'un da yumuşaması ile kararını değiştirdi ve 'Antrenmanlara başla' talimatı verdi.
?RAKAMLAR ORTADA
Artık kadroya dahil olması beklenen Sneijder'in Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kupa maçlarında atılan gollerin yarısında katkısı var. Hollandalı oyuncu son 20 golün 7'sini attı. 3'ünün ise asistini yaptı.
Wesley Sneijder ayrıca 5 büyük lig ve Süper Lig baz alındığında 2016-17 sezonunda en fazla asist yapan üçüncü oyuncu oldu. Geçen sezon Forsberg 19, De Bruyne 18 asist yaparken, Hollandalı yıldız futbolcu ise Eriksen'le beraber 15 asistle sezonu tamamladı.
YÜZDE 9'LUK YAĞ ORANIYLA EN FİT OYUNCU
Dün sabah sağlık testinden geçen Wesley Sneijder'in vücut yağ oranı yüzde 9 çıktı. Bu rakama Slovakya kampı öncesinde yapılan testlerde hiçbir oyuncu ulaşamadı. Sneijder'in ayrıca ulaştığı rakama Galatasaray'da daha önce Harry Kewell'ın ulaştığı bildirildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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