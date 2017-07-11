Mariano G.Saray'da!
Galatasaray, Mariano Ferreira'nın transferi için futbolcu ve kulübü Sevilla ile her konuda anlaşma sağladı.
Galatasaray, Sevilla'da forma giyen Mariano ile her konuda anlaştı. 31 yaşındaki sağ bek için yıllık 2.2 milyon euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Sevilla ile yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldı. Galatasaray, Mariano için İspanyol kulübüne 4.4 milyon euro bonservis ödeyecek.
Mariano'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Brezilyalı sağ bek ile 3 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Sevilla'da 43 maça çıkan Mariano, 4 asist yapmıştı. Başarılı oyuncu, teknik direktör Igor Tudor'un sağ bek için istediği alternatifler arasında üst sıralarda yer alıyordu.
Mariano 14 Temmuz cuma günü İstanbul'a gelecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:06
-
Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek
Toplam 2
Yorum
EMRE EREN HADİ OYNUYODA BELHANDAYI SATSINLAR 1 CACIK OLMAZ SNEJDER YERİNİ ÇALDI O
-
Sinirli Çocuk
Toplam 42
Yorum
SudeNaz Köse abi herkes gg oldu yaaaa oyun çok iyi oynamanızı tavsiye edyorumediyorum bayılacaksınız bırakmak istemeyecek
-
Hangi formayı daha çok beğendiler?
Toplam 13
Yorum
bjkk hakketen bu ne ya yakışıyormu bizim takıma beyaz forma aynıdı zaten kolundaki kırmızı şerit kalkmış bi gri yeni pes vallahi bunamı 169 vercz
Mariano G.Saray'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.