Mariano G.Saray'da!
Galatasaray, Mariano Ferreira'nın transferi için futbolcu ve kulübü Sevilla ile her konuda anlaşma sağladı.
Galatasaray, Sevilla'da forma giyen Mariano ile her konuda anlaştı. 31 yaşındaki sağ bek için yıllık 2.2 milyon euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Sevilla ile yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldı. Galatasaray, Mariano için İspanyol kulübüne 4.4 milyon euro bonservis ödeyecek.
Mariano'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Brezilyalı sağ bek ile 3 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Sevilla'da 43 maça çıkan Mariano, 4 asist yapmıştı. Başarılı oyuncu, teknik direktör Igor Tudor'un sağ bek için istediği alternatifler arasında üst sıralarda yer alıyordu.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 20:18
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 70
Yorum
juan10 Gs transferlerini eleştirmek için rakipler doluşmuş. Anlamıyorum hem transfer yapın diye yırtının hemde para döküyor diye başkan suçlu ?
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 70
Yorum
ERDİNÇ KARŞIYAKA DURSUN ÖZBEK HERHALDE GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR.BU KADAR GENÇ ADAMA 4 MİLYON EURO.TEBRİKLER.BENCE BU İŞİ HEMEN BIRAKIN.YAZIK ÇOK YAZIK.
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G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
Toplam 22
Yorum
Ali Igoır beyide defansta oynayın tam olsun
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