 Mariano G.Saray'da! – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Mariano G.Saray'da!

    Mariano G.Saray'da!

    , 'nın transferi için futbolcu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

    , 'da forma giyen Mariano ile her konuda anlaştı. 31 yaşındaki sağ bek için yıllık 2.2 milyon euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Sevilla ile yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldı. Galatasaray, Mariano için İspanyol kulübüne 4.4 milyon euro bonservis ödeyecek.

    Mariano'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Brezilyalı sağ bek ile 3 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon Sevilla'da 43 maça çıkan Mariano, 4 asist yapmıştı. Başarılı oyuncu, teknik direktör Igor Tudor'un sağ bek için istediği alternatifler arasında üst sıralarda yer alıyordu.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:18
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