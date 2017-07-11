Mariano G.Saray'da!

Sarı-kırmızılı ekip, Sevilla’nın Brezilyalı sağ beki Mariano Ferreira ile 3 yıllığına anlaştı. Galatasaray, Sevilla'ya 4 milyon, 31 yaşındaki futbolcuya ise yıllık 2.2 milyon euro ödeyecek.

Gomis, Belhanda ve Maicon'u bünyesine katarak transferde şov yapan Galatasaray durmak bilmiyor. Cimbom sağ bek sorununu da Mariano Ferreira ile çözdü. İki sezondur İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen 31 yaşındaki Mariano ile üç yıllığına anlaşma sağlandı. Teknik direktör İgor Tudor'un çok istediği Brezilyalı futbolcunun bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



Profesyonel kariyerine ülkesi Brezilya'da Guarani takımında başlayan Mariano, sırasıyla Cruzeiro, Ipatinga, Atletico Mineiro, Fluminense, Bordeaux ve Sevilla'da forma giydi. Geride kalan sezon Sevilla'da 31 maçta oynayan Mariano Ferreira iki asist yaptı. 1.77 m. boyundaki tecrübeli futbolcu kariyerinde 383 resmi maça çıkarken toplam 10 gole imza atıp, 47 asist gerçekleştirdi.