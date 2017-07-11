Ivan Strinic iddiası

Her iki beke takviye yapmayı planlayan G.Saray'ın sol taraf için uzun süredir gündeminde yer alan isimlerden biri Strinic'ti.

Kulübü Napoli'nin sol beke Roma'dan Mario Rui'yi transfer etmesinin ardından Strinic'le yolların ayrılacağı iddia edildi. İtalyan basını da, 29 yaşındaki Hırvat futbolcusunun sarı-kırmızılılara yakın olduğunu ileri sürdü. Bu arada Aslan'ın Sinan Gümüş'e de Strinic transferinde takas olarak kullanmayı planladığı belirtildi.