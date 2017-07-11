Ivan Strinic iddiası
Her iki beke takviye yapmayı planlayan G.Saray'ın sol taraf için uzun süredir gündeminde yer alan isimlerden biri Strinic'ti.
Kulübü Napoli'nin sol beke Roma'dan Mario Rui'yi transfer etmesinin ardından Strinic'le yolların ayrılacağı iddia edildi. İtalyan basını da, 29 yaşındaki Hırvat futbolcusunun sarı-kırmızılılara yakın olduğunu ileri sürdü. Bu arada Aslan'ın Sinan Gümüş'e de Strinic transferinde takas olarak kullanmayı planladığı belirtildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Ivan Strinic iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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