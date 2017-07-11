G.Saray’ı unutamam
Aslan'ın eski yıldızı Alex Telles'ten mesaj var...
Porto forması giyen Brezilyalı futbolcu, ülkesinde yaptığı açıklamada G.Saray'daki günleri unutamayacağını söyledi. Sambacı, "G.Saray'da kendimi geliştirdim ve güzel günler yaşadım. İnter ile birlikte Galatasaray benim için öğretici bir yerdi" sözlerini sarfetti.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
G.Saray’ı unutamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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