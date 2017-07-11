G.Saray’ı unutamam

Aslan'ın eski yıldızı Alex Telles'ten mesaj var...

Porto forması giyen Brezilyalı futbolcu, ülkesinde yaptığı açıklamada G.Saray'daki günleri unutamayacağını söyledi. Sambacı, "G.Saray'da kendimi geliştirdim ve güzel günler yaşadım. İnter ile birlikte Galatasaray benim için öğretici bir yerdi" sözlerini sarfetti.