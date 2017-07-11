 G.Saray'da Lichtsteiner sesleri – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    G.Saray'da Lichtsteiner sesleri

    G.Saray'da Lichtsteiner sesleri

    İtalyan basını, Galatasaray'ın Juventus'ta forma giyen tecrübeli sağ bek Stephan Lichtsteiner'i bitirmek için harekete geçtiğini yazdı..

    Yapılan transferlerle sarı kırmızılı taraftarların yüzünü güldüren Galatasaray için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.

    İtalyanlar, Galatasaray'ın Juventus'ta forma giyen sağ bek Stephan Lichtsteiner için girişimlerini hızlandırdığını öne sürdü.

    Çizme basınında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki İsviçreli oyuncunun transferi için menajeri aracılığıyla ilk temas kuruldu. Galatasaray'ın Lichtsteiner için yapmaya hazırlandığı iddia edilen teklif ise 4.5 milyon €.



    Teknik direktör Igor Tudor'un özellikle sağ ve sol bek transferlerinin bir an önce bitirilmesi için yönetimden talepte bulunduğu biliniyor.

    Geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Nice de tecrübeli oyuncu ile ilgilendiğini duyurmuştu.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:07
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