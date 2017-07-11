G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
İtalyan basını, Galatasaray'ın Juventus'ta forma giyen tecrübeli sağ bek Stephan Lichtsteiner'i bitirmek için harekete geçtiğini yazdı..
Yapılan transferlerle sarı kırmızılı taraftarların yüzünü güldüren Galatasaray için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.
İtalyanlar, Galatasaray'ın Juventus'ta forma giyen sağ bek Stephan Lichtsteiner için girişimlerini hızlandırdığını öne sürdü.
Çizme basınında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki İsviçreli oyuncunun transferi için menajeri aracılığıyla ilk temas kuruldu. Galatasaray'ın Lichtsteiner için yapmaya hazırlandığı iddia edilen teklif ise 4.5 milyon €.
Teknik direktör Igor Tudor'un özellikle sağ ve sol bek transferlerinin bir an önce bitirilmesi için yönetimden talepte bulunduğu biliniyor.
Geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Nice de tecrübeli oyuncu ile ilgilendiğini duyurmuştu.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:07
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Abou’nun yüzü sirke satıyordu
Toplam 10
Yorum
cilgin Abu sabredin beyler abumuza kavusacagiz.Baskalari gibi arsa satip veya kiloyla adam almiyoruz pazarligin da bir raconu var baskan isini bilir
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Abou’nun yüzü sirke satıyordu
Toplam 10
Yorum
Abubakar Fenerbahceye! abu gerekirse porto baskanina da kafayi yazar kartalima gelir merak etmeyin.O dogustan kartal.Baska isteyenlere attan essege inmem demisti
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Lens Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Toplam 2
Yorum
kıbrıslı geçen sezonun en tartışmasız ismi lens başka takıma giderse .maliyet vs demeyin ey yönetim bunun cevabını taraftara veremezssiniz.
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