 Galatasaray, deplasman galibiyetini unuttu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray, deplasman galibiyetini unuttu

    Galatasaray, deplasman galibiyetini unuttu

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 13 Temmuz Perşembe günü İsveç'in Östersunds takımına konuk olacak Galatasaray'ın son dönemdeki deplasman karnesi oldukça kötü.

    Sarı-kırmızılı ekibin Östersunds karşılaşması öncesi, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetinin üzerinden 4 yılı aşkın bir zaman geçmesi dikkati çekiyor.

    Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, kendisini çeyrek finale taşıyan bu sonucun ardından tekrar rakip sahada mutlu sona ulaşamadı.

    Deplasmanda 12 maçtır kazanamıyor
    Galatasaray, Schalke 04 galibiyetinin ardından Avrupa kupalarında çıktığı son 12 deplasman müsabakasından galibiyet çıkaramadı.

    Sarı-kırmızılı takım, galibiyete hasret geçen son 12 deplasman mücadelesinde 10 yenilgi alırken, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabilen Galatasaray, kalesinde ise 31 gole engel olamadı.

    Galibiyete hasret maçlar
    Avrupa kupalarındaki son 12 deplasman karşılaşmasının 11'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 1'ini ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan sarı-kırmızılı takım, bu kötü seriyi Östersunds önünde sonlandırmaya çalışacak.

    Galatasaray'ın rakip sahada oynadığı son 13 Avrupa kupası maçı ve sonuçları şöyle oldu:

    Sezon

    Organizasyon

    Tur

    Rakip

    Skor

    2012-13

    Şampiyonlar Ligi

    İkinci Tur

    Schalke 04

    3 - 2

    Şampiyonlar Ligi

    Çeyrek Final

    Real Madrid

    0 - 3

    2013-14

    Şampiyonlar Ligi

    Grup

    Juventus

    2 - 2

    Şampiyonlar Ligi

    Grup

    Kopenhag

    0 - 1

    Şampiyonlar Ligi

    Grup

    Real Madrid

    1 - 4

    Şampiyonlar Ligi

    İkinci Tur

    Chelsea

    0 - 2

    2014-15

    Şampiyonlar Ligi

    Grup

    Arsenal

    1 - 4

    Şampiyonlar Ligi

    Grup

    Borussia Dortmund

    1 - 4

    Şampiyonlar Ligi

    Grup

    Anderlecht

    0 - 2

    2015-16

    Şampiyonlar Ligi

    Grup

    Astana

    2 - 2

    Şampiyonlar Ligi

    Grup

    Benfica

    1 - 2

    Şampiyonlar Ligi

    Grup

    Atletico Madrid

    0 - 2
    UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu Lazio 1 - 3

    Not: Tabloda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:07