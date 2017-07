Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi

Süper Lig 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.



Fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Fikstür bütün takımlarımıza hayırlı olsun. Bu sene 2 sene önce kazandığımız şampiyonluktan sonra son 2 sezondur lig yarışında biraz uzakta kaldık. Bu seneki amacımız şampiyon olmak. Dolayısıyla fikstürün vermiş olduğu avantaj ya da dezavantajları düşünerek ya da onlara sığınarak değil, her rakibimizi aynı şekilde etüt edip her birine gereken ciddiyeti verip her maçı kazanmak parolasıyla çıkıp umarım sezon sonunda şampiyon oluruz'' dedi.



''İZMİR YILLARDIR LİG MAÇI YAPMAK İÇİN HASRETLE BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEHİRDİ''



Cenk Ergün, Göztepe ile ilgili olarak, ''İzmir dediğiniz gibi yıllardır lig maçı yapmak için hasretle beklediğimiz bir şehirdi. Bu dönemde bizim birden fazla hazırlık maçımız da oldu. Bu sene resmi olarak da bir lig maçında da oynayacağız. Son maç şansımıza. Bakalım son viraja girelim o zaman nerede olacağız. İnşallah bu bize uğurlu gelme sürecini devam ettiririz'' diye konuştu.



Sezonu önce açmanın bir takım için handikaplar yaratacağını kaydeden Ergün, ''Fakat hem teknik kadromuz hem oyuncularımız bunun bilincinde. Bunun dezavantajını mümkün olduğu kadar az yaşayıp sezonda bundan etkilenmemek için elinden gelen tedbirleri alıp gerekeni yapacaklar'' şeklinde konuştu.



''SNEIJDER FLORYA'DA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR''



Sneijder'in şu anda diğer arkadaşlarıyla Florya'da çalışmaya devam ettiğini söyleyen Cenk Ergün, şu ifadeleri kullandı:

''Orada herhangi bir gelişme olduğu zaman olursa mutlaka paylaşılacaktır ama şu anda çalışmalarına devam ediyor diyebiliriz.''



''SAĞ BEK İÇİN BİRDEN FAZLA İSİM VAR''



Sarı-kırmızılı takımın sağ bek pozisyonunda birden fazla oyuncuyla görüşmelerine devam ettiğini kaydeden Cenk Ergün, ''Mümkün olduğu kadar isimleri zikretmemeye çalışıyorum. Birden fazla isim var. Kısa vadede tahmin ediyorum resmi bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Sağ bek transferiyle ilgili 1-2 gün daha beklemek lazım'' dedi.