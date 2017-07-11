 Bu ligde para var – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Bu ligde para var

    Bu ligde para var
    G.Saray Teknik Direktörü Tudor'un yardımcısı Sandro Tomic'ten çarpıcı sözler... Macar basınına konuşan Tomic, "Burada ciddi para var. Her takımda yıldız futbolcu bulunuyor. Türkiye'de yıldız ve maaş seviyesi, İtalya ve Almanya düzeyinde" dedi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:51
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