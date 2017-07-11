Bu ligde para var

G.Saray Teknik Direktörü Tudor'un yardımcısı Sandro Tomic'ten çarpıcı sözler... Macar basınına konuşan Tomic, "Burada ciddi para var. Her takımda yıldız futbolcu bulunuyor. Türkiye'de yıldız ve maaş seviyesi, İtalya ve Almanya düzeyinde" dedi.