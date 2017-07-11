Bu ligde para var
G.Saray Teknik Direktörü Tudor'un yardımcısı Sandro Tomic'ten çarpıcı sözler... Macar basınına konuşan Tomic, "Burada ciddi para var. Her takımda yıldız futbolcu bulunuyor. Türkiye'de yıldız ve maaş seviyesi, İtalya ve Almanya düzeyinde" dedi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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