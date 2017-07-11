 Belhanda’nın hesabı hack’lendi – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    ’nın hesabı hack’lendi

    Belhanda’nın hesabı hack’lendi
    Györ maçında 10 numaralı formayı giymesinin ardından şimşekleri üzerine çeken 'nın dün İnstagram hesabı kapandı. Gelen olumsuz eleştiriler üzerine hesabını kapattığı yorumları yapılsa da Faslı yıldız, hesabının hack'lendiğini açıkladı. Belhanda: "Herkese merhaba. İnstagram hesabım hacklendi. Yeni bir hesap açmayı tercih ettim" açıklaması yaptı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:57
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