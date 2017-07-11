Belhanda’nın hesabı hack’lendi
Györ maçında 10 numaralı formayı giymesinin ardından şimşekleri üzerine çeken Belhanda'nın dün İnstagram hesabı kapandı. Gelen olumsuz eleştiriler üzerine hesabını kapattığı yorumları yapılsa da Faslı yıldız, hesabının hack'lendiğini açıkladı. Belhanda: "Herkese merhaba. İnstagram hesabım hacklendi. Yeni bir hesap açmayı tercih ettim" açıklaması yaptı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Belhanda’nın hesabı hack’lendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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