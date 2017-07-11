Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek
İsveç'te 13 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Östersund ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce açıklamalarda bulundu.
Diosgyor karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden Younes Belhanda ve Eren Derdiyok hakkında bilgi veren Yener İnce, "Her iki oyuncunun sakatlığı da darbeye bağlı. İkisinin de tedavileri iyi bir şekilde devam ediyor. Bu tedaviye de çok iyi cevap verdiler. Hedef maçımıza çok kısa süre var. Bu nedenle oynamaları konusunda kesin bir cevap vermek mümkün değil. Normal şartlarda tedavi süresi biraz daha uzun sürebilir. Biz iki oyuncuyu da İsveç'e götüreceğiz. Son dakikaya kadar da yoğun tedavi ile devam edip durumlarına bakacağız. Diğer tüm oyuncularla planlanan çalışmalar devam ediyor. Belhanda ve Eren dışında tüm oyuncularımız oynayacak durumdalar. Hocamız ile beraber planladığımız etkili çalışma planını uyguluyoruz. Bu sezon normalin üstünde yoğun ve kapsamlı hazırlanıyoruz. Gayet de iyi gidiyor. Eren ve Belhanda da inşallah en kısa sürede dönecek. Belirttiğim gibi hocamızla beraber iyi bir planlama yaptık" ifadelerini kullandı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:23
-
''Semih artist değil!''
Toplam 12
Yorum
Gs HELE TUDORA BAK YA ADAMI KANSER EDİCEK. ADAM VEDALAŞMAK İSTERSE VEDALAŞIR KAÇ YILLIK OYUNCU. İLK DEFA YURTDIŞINDA TOP KOŞTURUCAK.AZCIK SAYGI
-
Mariano G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
Hahi 31 yaşındaki sağ bek için başka hangi gerizekalı 4.4 milyon öder acaba
-
Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi
Toplam 5
Yorum
fanatik gsli kardeş boş konuşma git önce adamın kariyerine bak ayrıca anlaştığı futbolcular dünya çapında avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular!!!
Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.