 Wes kafa karıştırdı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Wes kafa karıştırdı

    Wes kafa karıştırdı

    konusunda dün akşam ilginç gelişmeler yaşandı.

    Hollandalı instagram'dan "G.Saray önümüzdeki sezon için çalışmalarımı sürdürmemi istedi. Yarın sağlık kontrollerinin ardından 19.00'da idmanda olacağım" paylaşımı yaparak kafa karıştırdı. Ancak gelen haberlere göre yönetim 'i göndermeye kararlı. Wesley'nin böyle davranarak yönetimle taraftarın arasını açmak istediği de iddia edildi. Sneijder ayrıca profil fotoğrafındaki Hollanda milli takım formalı resmini de yeniden G.Saray forması giymiş haline çevirdi.



    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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