 Tudor’dan Sinan kararı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tudor’dan Sinan kararı

    Tudor’dan Sinan kararı
    Benfica'nın talip olduğu için Tudor da son kararını verdi. Hırvat hoca, yönetime 'gitmek isteyen biri takıma faydalı olamaz' şeklinde rapor sundu. Bunun üzerine sarı-kırmızılı idareciler de 3.5 milyon euro teklif eden Portekiz temsilcisi ile temasları sıklaştırma kararı aldı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor’dan Sinan kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.