''Tudor bir başka!''
Eren Derdiyok’tan hocasına büyük övgü: Geçen sezonki hazırlık kampıyla bu sezonki kamp arasında çok fark var.
Eren, Tudor'un yaptırdığı ağır idmanların takıma olumlu yansıyacağını belirterek, "Tudor diğer hocalara göre önde. Kıyasladığımızda geçen sezonki hazırlık kampıyla bu sezonki kamp arasında çok fark var. Her hocanın kendisine göre bir felsefesi var. Bu ağır çalışmalar eninde sonunda bize olumlu olarak dönecek. Enerjimizi sezon sonuna kadar götürmek için çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.
EREN'DEN KISA KISA
Pepe gurur verici
-Gomis gibi değerli bir oyuncu geldi. Ondan en iyi şekilde verim almak istiyoruz. Ben de oynamak için her şeyi yapacağım. Kendime inanıyorum.
-Forvette Gomis ile birlikte forma giyebileceğini dile getiren Eren Derdiyok, "İki forvetli sistemde ben de oynadım, Gomis de oynadı. Her şey hocaya bağlı. Biz elimizden geleni yapacağız. Böyle bir opsiyon olacak.
-Pepe'nin transferi Türkiye ligi için gurur verici bir durum. Ligimiz için çok iyi oldu.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
-
Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
-
Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
-
Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
''Tudor bir başka!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.