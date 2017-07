''Tudor bir başka!''

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok , Igor Tudor'un çok hırslı ve çalışkan bir teknik direktör olduğunu ve kendisinden çok memnun olduklarını söyledi. Slovakya kampında açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, Hırvat teknik adamın, takımı çok iyi çalıştırdığını vurgulayarak, "İgor Tudor, çok hırslı, istekli, çalışmayı seven bir hoca. Hocadan çok memnunuz. O da bizden memnun" diye konuştu.Eren, Tudor'un yaptırdığı ağır idmanların takıma olumlu yansıyacağını belirterek, "Tudor diğer hocalara göre önde. Kıyasladığımızda geçen sezonki hazırlık kampıyla bu sezonki kamp arasında çok fark var. Her hocanın kendisine göre bir felsefesi var. Bu ağır çalışmalar eninde sonunda bize olumlu olarak dönecek. Enerjimizi sezon sonuna kadar götürmek için çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.-Gomis gibi değerli bir oyuncu geldi. Ondan en iyi şekilde verim almak istiyoruz. Ben de oynamak için her şeyi yapacağım. Kendime inanıyorum.-Forvette Gomis ile birlikte forma giyebileceğini dile getiren Eren Derdiyok , "İki forvetli sistemde ben de oynadım, Gomis de oynadı. Her şey hocaya bağlı. Biz elimizden geleni yapacağız. Böyle bir opsiyon olacak.-Pepe'nin transferi Türkiye ligi için gurur verici bir durum. Ligimiz için çok iyi oldu.