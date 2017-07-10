 ''Tekrar sahada olmak çok güzel'' – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Tekrar sahada olmak çok güzel''

    ''Tekrar sahada olmak çok güzel''

    Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı hala netleşmeyen , bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

    Yıldız oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan Nigel de Jong, Hakan Balta ve Luis Pedro Cavanda da antrenmanda yer aldı.

    "TEKRAR SAHADA OLMAK ÇOK GÜZEL"
    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan , "Bu sabah sağlık kontrolü muhteşem geçti. Tekrar sahada olmak çok güzel" mesajını paylaştı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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