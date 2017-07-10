Yıldız oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan Nigel de Jong, Hakan Balta ve Luis Pedro Cavanda da antrenmanda yer aldı.



"TEKRAR SAHADA OLMAK ÇOK GÜZEL"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Wesley Sneijder, "Bu sabah sağlık kontrolü muhteşem geçti. Tekrar sahada olmak çok güzel" mesajını paylaştı.



