''Tekrar sahada olmak çok güzel''
Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı hala netleşmeyen Wesley Sneijder, bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıktı.
Yıldız oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan Nigel de Jong, Hakan Balta ve Luis Pedro Cavanda da antrenmanda yer aldı.
"TEKRAR SAHADA OLMAK ÇOK GÜZEL"
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Wesley Sneijder, "Bu sabah sağlık kontrolü muhteşem geçti. Tekrar sahada olmak çok güzel" mesajını paylaştı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:21
-
Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı
Toplam 16
Yorum
krtal costa costa
-
Rizespor: "Duruşumuzda değişiklik olmamıştır"
Toplam 4
Yorum
Ayhan K. Artık başka takımların yaptıklarını daha eleştirmeyeceğim, trabzon bursa maçının devre arası , maç sonundaki manzarayı gördüğüm için.
-
Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 13
Yorum
Özgür Nasıl transfer edilmiş belli değil hacıosmanoğlu trabzona büyük yaralar açtı
''Tekrar sahada olmak çok güzel'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.