Sneijder sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği bir süre tartışma konusu olan ve Slovakya kampının kadrosunda da yer almayan Hollandalı futbolcu, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde çeşitli testlere tabi tutuldu.
Sneijder, hastane çıkışında basın mensuplarının gündemle ilgili soruları üzerine, "Test çok iyiydi." demekle yetindi.
Hollandalı futbolcu, akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:15
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Aslan iki fire verdi
Toplam 5
Yorum
Taner Oynama o zaman böyle kasaplarla..çok mu aradınız..adamlar resmen çift daldı..ben olsam oyucuları çekerdim sahadan..
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs belhanda ne yaptı adam sneijderin formasındaki 10 numarayı söküp kendine takmadı ya yönetimdeki boşluk yüzünden 10 numarayı giydi
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs sen galataray taraftarı olamazsin
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