 Sneijder sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a> sağlık kontrolünden geçti

    Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley , sağlık kontrolünden geçirildi.

    Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği bir süre tartışma konusu olan ve Slovakya kampının kadrosunda da yer almayan Hollandalı futbolcu, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde çeşitli testlere tabi tutuldu.

    , hastane çıkışında basın mensuplarının gündemle ilgili soruları üzerine, "Test çok iyiydi." demekle yetindi.

    Hollandalı futbolcu, akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:15
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