Semih Kaya Sparta Prag’da
Galatasaray'da Semih Kaya dönemi sona erdi.
TAM İSTEDİĞİM STİLDE BİRİ
Sparta teknik direktörü Andrea Stramaccioni, Semih için "Kaliteli bir stoper istiyordum. Semih tam arzu ettiğim stilde bir isim. Savunmamızı toparlayacak ve bize çok faydalı olacak" diye konuştu. 2009'dan beri Galatasaray forması giyen oyuncu, sarı-kırmızılı takımda 202 maçta görev yaptı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:07
-
Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
-
Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
-
Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Semih Kaya Sparta Prag’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.