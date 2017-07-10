 Semih Kaya Sparta Prag’da – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Sparta Prag’da

    Semih Kaya Sparta Prag’da

    'da dönemi sona erdi.

    Tecrübeli savunmacı, Çekya ekiplerinden Sparta Prag ile her konuda anlaşmaya vardı. Prag, bu transfer için 'a 2 milyon euro + bonuslar ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüpten 1.8 milyon euro alan 26 yaşındaki milli stoperin de yeni takımından 1.3 milyon euro kazanacağı bildirildi. Slovakya kampında bulunan Semih, bugün arkadaşlarıyla vedalaşıp İstanbul'a gelecek ve ardından Sparta Prag'ın sağlık kontrollerinden geçip imza atacak.

    TAM İSTEDİĞİM STİLDE BİRİ
    Sparta teknik direktörü Andrea Stramaccioni, Semih için "Kaliteli bir stoper istiyordum. Semih tam arzu ettiğim stilde bir isim. Savunmamızı toparlayacak ve bize çok faydalı olacak" diye konuştu. 2009'dan beri Galatasaray forması giyen oyuncu, sarı-kırmızılı takımda 202 maçta görev yaptı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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