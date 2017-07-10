Östersung maçına İspanyol hakem
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersund takımına konuk olacağı ilk maçın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz Perşembe günü yapılacak Östersund-Galatasaray müsabakasında, İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera'nın düdük çalacağı belirtildi.
Karşılaşmada Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font'un yapacakları, dördüncü hakemlik görevini ise Mario Melero Lopez'in üsteleneceği duyuruldu.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:12
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Aslan iki fire verdi
Toplam 5
Yorum
Taner Oynama o zaman böyle kasaplarla..çok mu aradınız..adamlar resmen çift daldı..ben olsam oyucuları çekerdim sahadan..
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs belhanda ne yaptı adam sneijderin formasındaki 10 numarayı söküp kendine takmadı ya yönetimdeki boşluk yüzünden 10 numarayı giydi
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs sen galataray taraftarı olamazsin
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