 Östersung maçına İspanyol hakem – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Östersung maçına İspanyol hakem

    Östersung maçına İspanyol hakem

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersund takımına konuk olacağı ilk maçın hakemi belli oldu.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz Perşembe günü yapılacak Östersund-Galatasaray müsabakasında, İspanya Futbol Federasyonundan 'nın düdük çalacağı belirtildi.

    Karşılaşmada Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font'un yapacakları, dördüncü hakemlik görevini ise Mario Melero Lopez'in üsteleneceği duyuruldu.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:12
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