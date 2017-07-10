Östersunds maçına İspanyol hakem
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımına konuk olacağı ilk maçın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz Perşembe günü yapılacak Östersunds-Galatasaray müsabakasında, İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera'nın düdük çalacağı belirtildi.
Karşılaşmada Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font'un yapacakları, dördüncü hakemlik görevini ise Mario Melero Lopez'in üsteleneceği duyuruldu.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:58
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Eski Bursasporlulardan verim alınamadı
Toplam 7
Yorum
CC fernandaoyu futboldan çıkarıp güreşe sokun nolmuş pehlivan gibi olmuş :))))))9
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Aboubakar Ada yolcusu
Toplam 7
Yorum
net nereye giderse gitsin çok kıymete bindirdiler çok iyi forvet değil kaçırdığı golleride gördük geçen yıl gibi bekleme yapmasınlar
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'Bekleme yapma'
Toplam 33
Yorum
defolasıcalar biri hoca biri kaleci taklidi yapar olanda biz taraftara olur.azizin çiftliğinde yok yok maşallah
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