Kaptan da yolcu
Sneijder'i gönderme kararı alan G.Saray'da sıra Selçuk İnan'da. Orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, teklif gelmesi halinde tecrübeli futbolcu ile yollarını ayıracak.
OĞUZHAN'LA RAKİP
Lazio, Milan'la anlaşan Lucas Biglia'nın yerine oyuncu bakarken hedefinin Selçuk ve Beşiktaş'tan Oğuzhan olduğu belirtildi. Çizme basınına da yansıyan haberde, ara transfer döneminde İgnacio Camacho için girişimlerde bulunan ancak kadrosuna katamayan Lazio'nun, bu kez Oğuzhan ve Selçuk için girişimde bulunacağı ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz sezon başında da Lazio ile anılan Oğuzhan'ın siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı düşünmemesi Selçuk'u ön plana çıkartıyor.
BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in planlarında önemli bir rol oynayan Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili "Şu anda buradayım. Bu sorular çok soruldu. Ben Beşiktaş'ta çok mutluyum, bunu her röportajımda dile getirdim" ifadelerini kullandı.
MAAŞI YÜKSEK
2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten ve 2012 yılından bu yana kaptanlık pazubandını taşıyan Selçuk İnan'da takımda yüksek maaş alan futbolcular arasında yer alıyor.
6 MİLYON EURO'SU GARANTİ
Sarı-kırmızılı takımda 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Selçuk, gelecek sezon için 2.9 milyon Euro garanti ücret, sonraki sezon için ise 2.95 milyon euro garanti ücret alacak. Milli oyuncunun, Lazio veya başka bir takımla anlaşması halinde bu ücretin garanti edilmesini isteyeceği belirtiliyor.
10 BİN TL'YE SATILDI
Galatasaraylılar Derneği'nin 22'nci Geleneksel Yaz Balosu Antalya'da gerçekleştirildi. Gecede yapılan açık arttırmada Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın 8 numaralı forması, Manavgatlı işadamı Yusuf Ünal tarafından 10 bin TL'ye satın alındı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:03
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Kaptan da yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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