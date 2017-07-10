 Kaptan da yolcu – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kaptan da yolcu

    Kaptan da yolcu

    Sneijder'i gönderme kararı alan G.Saray'da sıra 'da. Orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, teklif gelmesi halinde tecrübeli futbolcu ile yollarını ayıracak.

    Wesley Sneijder'i gönderme kararı alan ve kadro dışı bırakan Galatasaray'da yolcular arasına Selçuk İnan da eklendi. Bir süredir yeterli performansı gösterememesi nedeniyle taraftarların tepki gösterdiği isimlerin başında gelen Selçuk için bir teklif gelmesi halinde yönetim tarafından değerlendirmeye alınacak. 32 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusuna Çin ve İngiltere'den ilginin olduğu belirtilirken bunların arasına İtalya da eklendi.

    OĞUZHAN'LA RAKİP
    Lazio, Milan'la anlaşan Lucas Biglia'nın yerine oyuncu bakarken hedefinin Selçuk ve Beşiktaş'tan Oğuzhan olduğu belirtildi. Çizme basınına da yansıyan haberde, ara transfer döneminde İgnacio Camacho için girişimlerde bulunan ancak kadrosuna katamayan Lazio'nun, bu kez Oğuzhan ve Selçuk için girişimde bulunacağı ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz sezon başında da Lazio ile anılan Oğuzhan'ın siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı düşünmemesi Selçuk'u ön plana çıkartıyor.

    BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in planlarında önemli bir rol oynayan Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili "Şu anda buradayım. Bu sorular çok soruldu. Ben Beşiktaş'ta çok mutluyum, bunu her röportajımda dile getirdim" ifadelerini kullandı.

    MAAŞI YÜKSEK
    2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten ve 2012 yılından bu yana kaptanlık pazubandını taşıyan 'da takımda yüksek maaş alan futbolcular arasında yer alıyor.

    6 MİLYON EURO'SU GARANTİ
    Sarı-kırmızılı takımda 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Selçuk, gelecek sezon için 2.9 milyon Euro garanti ücret, sonraki sezon için ise 2.95 milyon euro garanti ücret alacak. Milli oyuncunun, Lazio veya başka bir takımla anlaşması halinde bu ücretin garanti edilmesini isteyeceği belirtiliyor.

    10 BİN TL'YE SATILDI
    Galatasaraylılar Derneği'nin 22'nci Geleneksel Yaz Balosu Antalya'da gerçekleştirildi. Gecede yapılan açık arttırmada Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın 8 numaralı forması, Manavgatlı işadamı Yusuf Ünal tarafından 10 bin TL'ye satın alındı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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