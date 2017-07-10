 İmbula’da yeni umut – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    İmbula’da yeni umut

    İmbula’da yeni umut
    Uzun süre Aslan'ın gündemini meşgul eden Giannelli İmbula konusunda yeni gelişmeler var. Avrupa basını, Stoke City'nin Bordeuaux ve Nice'ten beklediği teklifleri alamadığını yazarken, daha önce 4 milyon euro öneren sarı-kırmızılıların bu rakamı biraz daha yükseltmesi halinde transferin olabileceği belirtildi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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