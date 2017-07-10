İmbula’da yeni umut

Uzun süre Aslan'ın gündemini meşgul eden Giannelli İmbula konusunda yeni gelişmeler var. Avrupa basını, Stoke City'nin Bordeuaux ve Nice'ten beklediği teklifleri alamadığını yazarken, daha önce 4 milyon euro öneren sarı-kırmızılıların bu rakamı biraz daha yükseltmesi halinde transferin olabileceği belirtildi.