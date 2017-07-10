G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.
Slovakya'nın Samorin kentinde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın, hücum organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı futbolcuların, akşam antrenmanında da hücum organizasyonlarını devam ettirdiği ve savunma çalışması da yaptığı kaydedildi.
Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, her iki antrenmanda da takımla çalışırken, Eren Derdiyok ve Younes Belhanda'nın tedavilerine devam edildiği aktarıldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 13 Temmuz Perşembe günü İsveç deplasmanında Östersunds'la karşılaşacak sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın tek antrenmanla devam edecek.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:30
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