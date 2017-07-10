G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları sürdü

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde taktik ağırlıklı yapılan antrenman pozisyon alma ortamında sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren düşük tempoda yapılan idmanda Selçuk İnan çalışmalarını takımdan ayrı düz koşu yaparak sürdürdü. Eren Derdiyok ve Younes Belhanda ise antrenmanda yer almazken, iki futbolcunun İsveç'deki maçta oynamalarının mümkün olmadığı kesinlik kazandı.



SEMİH VEDA ETTİ

Öte yandan Sparta Prag ile anlaşan Semih, antrenman sonunda Sarı-Kırmızılı ekibi takip eden basın mensupları ile bir araya gelerek veda etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını bu akşam ve yarın basına kapalı yapacakları idmanlar ile sürdürecek ve Çarşamba günü ise özel uçakla İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşmak üzere yola çıkacak.



