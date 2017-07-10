 'G.Saray muhteşem' dedi – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'G.Saray muhteşem' dedi

    'G.Saray muhteşem' dedi
    Başakşehir'in yeni yıldızı , G.Saray'la transfer görüşmeleri ve De Jong'tan sarı-kırmızılılar hakkında bilgi alması hakkında açıklama yaptı. De Jong'un "G.Saray'a gelme" dediği iddialarına cevap veren Clichy, "Bu doğru değil. Bana G.Saray'da atmosferin çok iyi olduğunu söyledi ama bu benim kararımdı" dedi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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