Gomis isyan etti

Geçen sezon Marsilya'da Thauvin ve Payet'in paslarıyla 20 golü aşan Bafetimbi Gomis'i, Galatasaray formasını giydiği ilk maçta Swansea korkusu sardı.

Fransa'ya dönene kadar İngiltere'de iki sezonda 10 golü bulamayan Fransız oyuncu Györ maçında 30 dakika boyunca hiç pas alamadı. Sürekli olarak Igor Tudor ve yardımcısı Ayhan Akman'a dönüp, bu durumu şikayet etti. Gomis maçtan sonra da Hırvat teknik adama, "Pas alamazsam. Nasıl gol atacağım" diye isyan etti.