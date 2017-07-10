 Gomis isyan etti – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gomis isyan etti

    Gomis isyan etti

    Geçen sezon Marsilya'da Thauvin ve Payet'in paslarıyla 20 golü aşan 'i, Galatasaray formasını giydiği ilk maçta Swansea korkusu sardı.

    Fransa'ya dönene kadar İngiltere'de iki sezonda 10 golü bulamayan Fransız oyuncu Györ maçında 30 dakika boyunca hiç pas alamadı. Sürekli olarak Igor Tudor ve yardımcısı Ayhan Akman'a dönüp, bu durumu şikayet etti. Gomis maçtan sonra da Hırvat teknik adama, "Pas alamazsam. Nasıl gol atacağım" diye isyan etti.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.