Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah kamp kaptıkları otelin sahasında yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde taktik ağırlıklı yapılan antrenman pozisyon alma ortamında sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren düşük tempoda yapılan idmanda Selçuk İnan çalışmalarını takımdan ayrı düz koşu yaparak sürdürdü. Eren Derdiyok ve Younes Belhanda ise antrenmanda yer almazken, iki futbolcunun İsveç'deki maçta oynamalarının mümkün olmadığı kesinlik kazandı.
SEMİH VEDA ETTİ
Öte yandan Sparta Prag ile anlaşan Semih, antrenman sonunda Sarı-Kırmızılı ekibi takip eden basın mensupları ile bir araya gelerek veda etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını bu akşam ve yarın basına kapalı yapacakları idmanlar ile sürdürecek ve Çarşamba günü ise özel uçakla İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşmak üzere yola çıkacak.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
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İmbula’da yeni umut
Toplam 5
Yorum
gs imbula ile birlikte bir orta saha ve bir de kanat alırsak orta saha tamam. donk dejong cavanda tarık gönderilmeli
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Lazio, Topal’ı istedi
Toplam 35
Yorum
Asım Mehmet topal iyi oyuncu tamam amaa takımda aynı mevkide De sauza,ozan tufan,salih ve en az iki oyuncu daha VAR iyi teklif de gitmeli
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Lazio, Topal’ı istedi
Toplam 35
Yorum
alex hic bir özelligi yok hizli degil,teknik yok,sut teknigi yok,bitirici degil,hava toplarinda hakimiyeti yok,dümdüz orta seviyede gereksiz biri
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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