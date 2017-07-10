 Galatasaray Mariano ile anlaştı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Galatasaray Mariano ile anlaştı

    Galatasaray Mariano ile anlaştı

    Uzun bir süredir sağ bek arayışlarına devam eden Galatasaray, Sevilla'da forma giyen ile anlaşmaya vardı

    Sabri Sarıoğlu ile sözleşme uzatmayan Galatasaray, bu bölgedeki açığı ile kapattı. Sarı-kırmızılılar, Sevilla'da forma giyen sağ bek oyuncusu Mariano Ferreira'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

    Daha önce Belhanda ve Maicon'da olduğu gibi Galatasaray ismini duyan Brezilyalı futbolcu hemen 'tamam' diyerek kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı. Galatasaray, İspanyollara 4 milyon avro teklif ederken, Sevilla'nın istediği rakamla arasında fazla fark olmadığı öğrenildi.

    Kulüplerin pazarlık aşamasında olduğu öğrenilirken, Sarı-kırmızılıların oyuncuya da senelik 2.5 milyon avro garanti ücret vereceği belirtildi.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:58
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