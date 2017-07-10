Galatasaray Mariano ile anlaştı
Uzun bir süredir sağ bek arayışlarına devam eden Galatasaray, Sevilla'da forma giyen Mariano Ferreira ile anlaşmaya vardı
Sabri Sarıoğlu ile sözleşme uzatmayan Galatasaray, bu bölgedeki açığı Mariano Ferreira ile kapattı. Sarı-kırmızılılar, Sevilla'da forma giyen sağ bek oyuncusu Mariano Ferreira'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Daha önce Belhanda ve Maicon'da olduğu gibi Galatasaray ismini duyan Brezilyalı futbolcu hemen 'tamam' diyerek kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı. Galatasaray, İspanyollara 4 milyon avro teklif ederken, Sevilla'nın istediği rakamla arasında fazla fark olmadığı öğrenildi.
Kulüplerin pazarlık aşamasında olduğu öğrenilirken, Sarı-kırmızılıların oyuncuya da senelik 2.5 milyon avro garanti ücret vereceği belirtildi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:58
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Medel kapışması
Toplam 6
Yorum
Trabzonun taraftarı futboldan anlamaz . Medel gelmesin subotici alsınlar
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Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 4
Yorum
lazengineer usta yönetiminin bilançosu m.demir 2.750 ibanez 1.400 matus bero 2.500 hyun suk 750 mehmet ekiciden -2.000 toplam yaklaşık 10 milyon euro
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Başkan'la görüştü
Toplam 19
Yorum
MERT Konoplyanka - Lens
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