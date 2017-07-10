 'Formanın hakkını ver' – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'Formanın hakkını ver'

    'Formanın hakkını ver'

    'nın Györ maçına 10 numaralı forma ile çıkması Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi...

    Menajeri Guido Albers "ayıp" diye yorumladı. İşin ilginç yanı ise da maçtan önce kendisi için 10 numaralı formanın hazırlanmasına şaşırdı. Faslı oyuncu, "Sneijder'in forması bu... Başka numara giyerim; sorun değil" dedi. Igor Tudor ise, "Sneijder artık yok. Bu forma senin. Çık hakkını ver" dedi. Belhanda'da hocasının bu sözleri üzerine formayı giymek zorunda kaldı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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