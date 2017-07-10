 Cenk kampı terk etti – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Cenk kampı terk etti

    Cenk kampı terk etti
    G.Saray'ın yedek kalecisi yeni sezonda La Liga ekibi 'nın formasını giyecek. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Malaga ile 1 milyon euro karşılığında anlaştı. Cenk'in de takım arkadaşlarıyla vedalaşıp kamptan ayrıldığı ve kısa süre içerisinde İspanya'ya giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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