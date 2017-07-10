 Cavanda kovuldu! – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    kovuldu!

    Cavanda kovuldu!

    Györ maçı öncesi Tudor ile tartışan Belçikalı sağ bek, Slovakya kampından gönderildi.

    Teknik direktör Igor Tudor ile gerilim yaşayan Cavanda kamptan gönderildi. Tudor'un kendisine son şans verdiği Belçikalı sağ bek süresiz kadro dışı bırakıldı. Sarı-kırmızılıların oynadığı Györ maçında Tudor tarafından şans verilmeyen ve hocasıyla tartışan yaşanan gerilim sonrasında takımın havasını bozmaması açısından kamptan gönderildi. Kesin olarak gelecek sezon kadroda olmayacağı öğrenilen Cavanda'nın kendisine kulüp bulması bekleniyor.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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