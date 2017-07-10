 Belhanda tepkilere dayanamadı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    tepkilere dayanamadı

    Belhanda tepkilere dayanamadı

    'ın oynadığı hazırlık maçında 10 numaralı formayı giymesi sebebiyle taraftarlardan sosyal medyada yoğun eleştiri alan , Instagram hesabını kapattı.

    Wesley Sneijder'in takımdaki geleceği belli olmadan 10 numarayı sırtına geçiren ve taraftarlardan tepki gören sürpriz bir harekete imza attı.

    Yıldız futbolcu yoğun eleştiriler üzerine Instagram hesabını kapattı.

    'a transfer döneminde yoğun bir şekilde takip edilen Instagram hesabında profilini 'Galatasaray' şeklinde değiştirerek taraftara müjdeyi veren Belhanda, tepkilere dayanamayarak hesabını kapatması sosyal medyayı harekete geçirdi.

    Belhanda'nın bu hareketinin ardından taraftarlar, Twitter'da '#WeTrustYouBelhanda' (Sana güveniyoruz Belhanda) şeklinde paylaşımlarda bulunmaya başladı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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