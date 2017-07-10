Belhanda tepkilere dayanamadı
Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçında 10 numaralı formayı giymesi sebebiyle taraftarlardan sosyal medyada yoğun eleştiri alan Belhanda, Instagram hesabını kapattı.
Wesley Sneijder'in takımdaki geleceği belli olmadan 10 numarayı sırtına geçiren ve taraftarlardan tepki gören Belhanda sürpriz bir harekete imza attı.
Yıldız futbolcu yoğun eleştiriler üzerine Instagram hesabını kapattı.
Galatasaray'a transfer döneminde yoğun bir şekilde takip edilen Instagram hesabında profilini 'Galatasaray' şeklinde değiştirerek taraftara müjdeyi veren Belhanda, tepkilere dayanamayarak hesabını kapatması sosyal medyayı harekete geçirdi.
Belhanda'nın bu hareketinin ardından taraftarlar, Twitter'da '#WeTrustYouBelhanda' (Sana güveniyoruz Belhanda) şeklinde paylaşımlarda bulunmaya başladı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
-
Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
-
Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
-
Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Belhanda tepkilere dayanamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.