Aslan iki fire verdi
Györ ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Eren ve Belhanda Östersunds maçında sahada yer almayacak.
IGOR TUDOR ÇOK KIZDI
Györ maçı teknik direktör Igor Tudor'u çok fena kızdırdı... Hrvat teknik adam iki ciddi sakatlık birden verilen maçın ardından Györ teknik direktörü Bodog ile tartıştı. Hırvat teknik adam meslektaşına, "Derdiniz neydi sizin! Böyle hazırlık maçı mı olur!" diyerek tepkisini gösterdi.
KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Tudor'un, Zenith maçını "oyuncularım güçlü bir rakiple oynarsa, ciddiye alır ve kendilerini kazanmak için zorlar. Henüz hazır değiller sakatlıklar olabilir" diyerek iptal ettirmişti. Zenith'ten korkan Tudor'un karşısına Györ çıktı. Macar ekibine karşı oynanan maçta iki sakatlık birden yaşandı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Aslan iki fire verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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