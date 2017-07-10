 Aslan iki fire verdi – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Aslan iki fire verdi

    Aslan iki fire verdi

    ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Eren ve Belhanda Östersunds maçında sahada yer almayacak.

    Galatasaray'ın Diosgyör maçında rakipten aldıkları sert darbelerle sakatlanan Belhanda ve Eren Derdiyok'tan üzücü haber geldi. Hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan iki oyuncunun MR'ları çekilirken, Eren'de sol dizde esneme ve kemik iliği ödemi belirlendi. Belhanda'nın ise sol kalçada ve çevresinde yumuşak dokularında ödem tespit edildi. İki futbolcu da Galatasaray'ın Östersunds ile Perşembe akşamı oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında forma giyemeyecek.

    IGOR TUDOR ÇOK KIZDI
    maçı teknik direktör 'u çok fena kızdırdı... Hrvat teknik adam iki ciddi sakatlık birden verilen maçın ardından Györ teknik direktörü Bodog ile tartıştı. Hırvat teknik adam meslektaşına, "Derdiniz neydi sizin! Böyle hazırlık maçı mı olur!" diyerek tepkisini gösterdi.

    KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
    Tudor'un, Zenith maçını "oyuncularım güçlü bir rakiple oynarsa, ciddiye alır ve kendilerini kazanmak için zorlar. Henüz hazır değiller sakatlıklar olabilir" diyerek iptal ettirmişti. Zenith'ten korkan Tudor'un karşısına Györ çıktı. Macar ekibine karşı oynanan maçta iki sakatlık birden yaşandı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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