Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!

Galatasaraylı yıldız oyunucu Wesley Sneijder sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelecek sezonda da Galatasaray forması giyeceğini söyledi.



İşte Sneijder'in açıklaması: "Harika haber. Galatasaray gelecek sezon için idmanlara devam etmemi istedi. Yarın sabah 09.00'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 19.00'da Florya'da idmanlara başlayacağım."



