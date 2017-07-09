Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, önümüzdeki sezon da takımda kalacağını açıkladı.
Galatasaraylı yıldız oyunucu Wesley Sneijder sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelecek sezonda da Galatasaray forması giyeceğini söyledi.
İşte Sneijder'in açıklaması: "Harika haber. Galatasaray gelecek sezon için idmanlara devam etmemi istedi. Yarın sabah 09.00'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 19.00'da Florya'da idmanlara başlayacağım."
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:50
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Toplam 4
Yorum
team system bjk Ekcinin yanındaki adam Ekiciyi öpmüş ve hızını alamamış galiba .
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Semih Kaya, Sparta Prag'da
Toplam 14
Yorum
bjkli Sparta Prag nasıl böyle bir hata yapıyor, yas tahtaya basıyor hakkaten anlamadım. İlk iki maçta anlarlar hatalarını.
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Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Toplam 40
Yorum
audamars Tatlı veda buna denir hiç uzatmadan kırmadan !
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