 Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor! – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!

    Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!

    'ın yıldızı , önümüzdeki sezon da takımda kalacağını açıkladı.

    Galatasaraylı yıldız oyunucu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelecek sezonda da forması giyeceğini söyledi.

    İşte Sneijder'in açıklaması: "Harika haber. gelecek sezon için idmanlara devam etmemi istedi. Yarın sabah 09.00'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 19.00'da Florya'da idmanlara başlayacağım."

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:50
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