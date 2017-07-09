Semih Kaya, Sparta Prag'da

Galatasaray başarılı savunmacısı Semih Kaya'nın Spart Prag'a transferi konusunda Çekya ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.



Sparta Prag'ın yeni teknik direktörü Stramaccioni'nin Semih'i istediğini açıklaması sonrası, menajerler arasında görüşmeler sıklaşmış, menajer Güde Fazıl Özdemir, Sparta Prag kulübünde büyük bir yetkiye sahip olan menajer Pavel Zitka ile temasa geçerek kendisini İstanbul'a davet etmişti.

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası, Semih Kaya'nın transferi için 2,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı öğrenildi.



Sarı kırmızılı kulübün Semih Kaya'nın transferiyle ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki hafta başında yapması bekleniyor.



2006 yılından beri Galatasaray bünyesinde top koşturan Kaya, 2011-2012 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim döneminde A Takımda forma giymeye başlamıştı.



Kaya, Galatasaray'da geçirdiği 12 sezonda 227 maçta, 7 gol kaydetti ve 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nda da 23 maçta görev aldı. Semih Kaya'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 30 Haziran 2018 yılında sona erecekti.