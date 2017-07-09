O forma 3 beden büyük gelir
Sneijder’in ismini UEFA’ya bildirmeyen yönetim, üstüne 10 numaralı formayı Belhanda’ya verince ortalık karıştı Taraftarlar bu gelişmenin ardından hem 10 numaralı formayı giymek istediğini açıklayan Belhanda’yı ve Özbek’i topa tuttu
O DA NASİBİNİ ALDI
Yönetim iş bilmezlikle suçlanırken verdiği röportajda 10 numaralı formayı giymek istediğini açıklayan Younes Belhanda da tepkilerden nasibini aldı. Faslı yıldızın, Twitter'daki hesabına mesaj yağdı. Taraftarlar, Belhanda'nın Sneijder'in boşluğunu dolduramayacağını belirterek, "O forma sana 3 beden büyük gelir" yorumu yaptı. 13 Temmuz'da Östersunds ile ilk maçına çıkacak olan G.Saray'da moraller bir anda bozuldu.
15 farklı forma giydi?
Sneijder'in giydiği 15 farklı Galatasaray formasını bir araya getiren fotoğraf dün en çok paylaşılanları arasındaydı. "Türkiye'den bir yıldız geçti... Sneijder artık Galatasaray forması giymeyecek" başlıklı fotoğraf defalarca retweet'lendi.
İstatistikler farklı diyor
Başkan Dursun Özbek canlı yayında, Wesley Sneijder'in Galatasaray'dan gönderilmek istemesini, "Daha çok koşan. Seyir zevki veren futbol ortaya koymak istiyoruz" sözleriyle açıkladı. İşin ilginç yanı Sneijder geçen sezon son 7 haftada her maçta G.Saray'ın en çok koşan 3 oyuncusundan birisi oldu. Bu dönemde 3 gol 4 asist yaptı. 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında 11.26 km'yi gördü. Sahanın en çok koşan ismi oldu.
Mesele Sneijder meselesi değil!
Sneijder'in takıma dönmesini beklerken formasının Belhanda'ya verilmesinin şokunu yaşayan taraftarlar, sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaştı. İşte o yönetimi hedef olan tweet'lerden bazıları:
* Seneler önce birisi çıkıp "ileride Sneijder Galatasaray'da forma giyecek, istenmeyen adam ilan edilecek'" deseydi, kim inanırdı?
@forzacimbomtr
*Neymiş Sneijder koşmuyormuş! Eli belinde Selçuk efendinin dokunulmazlığı var herhalde... @fiore4535
* Oğlum (@ynsbelhanda) o forma sana 3 beden büyük gelir! @Lord_GS_
* 10 numaralı forma Sneijder'indir. @TurQ03 * Şimdi Sneijder'den sonra gelen 10 numara Belhanda mı? @ugrca
*Mesele sadece Sneijder meselesi değil. Vefa meselesi vizyon meselesi kulüp meselesi. Böyle bir yönetim olamaz. @CimBm11 * Sneijder'e yapılır mı bu! @VedatErdgoan58
* Belhanda 'yı Sneijder 'e tercih ettiler ya. Şaka gibi. @barisaltay99
* Sneijder gitmeden formasını başkasına vermek ne demek! @serjuan_1905 * Sneijder dursun sen durma. @Sniper_2834
Sneijderspor taraftarları!
Dün, Wesley Sneijder'e destek büyük olsa da tepkilere anlam veremeyenler de vardı. Az sayıda da olsa onlar da tartışmaya katıldı ve görüşlerini dile getirdi. Düşen o mesajlardan bazıları:
* Sneijder gitti diye Galatasaray'ın başarısız olmasını isteyen Sneijderspor taraftarları fazla üzülmeyin yeni takımınız yakında belli olur. @TheGalaAslan
* Sneijder yarın ayrılıp GS'a kötü bir laf etse herkes saydırmaya başlar, neyin vefası 5 milyon euro'nun vefası mı olur! @asutaykzltp
* Sneijder ne zamandan beri efsanemiz oldu 10 numarayı giyen herkes efsane mi oluyor? @serpicogs
* Sneijder'i sanki Belhanda göndertti. Niye tepki gösteriyorsunuz. @NDJ_KingKong
Fenerliler dünya listesinde
Sosyal medya üzerinde Galatasaray taraftarları "#10NumaraWesley- Sneijder" etiketi altında toplanıp eleştirilerini sıralarken Fenerbahçe taraftarları da tartışmaya dahil oldu. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için "#SneijderComeToFener" etiketi açtı ve Sneijder'i Fenerbahçe'ye davet etti. Atılan binlerce tweet sonrasında bu başlık Dünya sıralamasına da girdi.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:26
-
Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
-
İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
-
Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
O forma 3 beden büyük gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.