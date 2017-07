O forma 3 beden büyük gelir

Galatasarayda yeni transferlerin ardından yaşanan coşku isyana dönüştü. Teknik direktöristeğiyle kadro dışı bırakılan ve ismi UEFA kadrosuna bildirilmeyen10 numaralı forması yeni transferverildi ve ortalık karıştı. Sosyal medyada, Sneijder 'in takımın en önemli yıldızı olduğu ve gönderilmesinin büyük bir hata olduğu ifade edilerek Başkanve yönetim eleştiri yağmuruna tutuldu.Yönetim iş bilmezlikle suçlanırken verdiği röportajdaformayı giymek istediğini açıklayanda tepkilerden nasibini aldı. Faslı yıldızın, Twitter'daki hesabına mesaj yağdı. Taraftarlar, Belhanda 'nınboşluğunu dolduramayacağını belirterek, "O forma sana 3 beden büyük gelir" yorumu yaptı. 13 Temmuz'da Östersunds ile ilk maçına çıkacak olan G.Saray'da moraller bir anda bozuldu. Sneijder 'in giydiği 15 farklı Galatasaray formasını bir araya getiren fotoğraf dün en çok paylaşılanları arasındaydı. "Türkiye'den bir yıldız geçti... Sneijder artık Galatasaray forması giymeyecek" başlıklı fotoğraf defalarca retweet'lendi.Başkan Dursun Özbek canlı yayında, Wesley Sneijder'in Galatasaray'dan gönderilmek istemesini, "Daha çok koşan. Seyir zevki veren futbol ortaya koymak istiyoruz" sözleriyle açıkladı. İşin ilginç yanı Sneijder geçen sezon son 7 haftada her maçta G.Saray'ın en çok koşan 3 oyuncusundan birisi oldu. Bu dönemde 3 gol 4 asist yaptı. 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında 11.26 km'yi gördü. Sahanın en çok koşan ismi oldu.Sneijder'in takıma dönmesini beklerken formasının Belhanda 'ya verilmesinin şokunu yaşayan taraftarlar, sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaştı. İşte o yönetimi hedef olan tweet'lerden bazıları:* Seneler önce birisi çıkıp "ileride Sneijder Galatasaray'da forma giyecek, istenmeyen adam ilan edilecek'" deseydi, kim inanırdı?@forzacimbomtr* Oğlum (@ynsbelhanda) o forma sana3 beden büyük gelir! @Lord_GS_* Şimdi Sneijder'den sonra gelen 10 numaraBelhanda mı? @ugrca* Sneijder'e yapılır mı bu! @VedatErdgoan58* Sneijder gitmeden formasını başkasınavermek ne demek! @serjuan_1905Dün, Wesley Sneijder'e destek büyük olsa da tepkilere anlam veremeyenler de vardı. Az sayıda da olsa onlar da tartışmaya katıldı ve görüşlerini dile getirdi. Düşen o mesajlardan bazıları:* Sneijder gitti diye Galatasaray'ın başarısız olmasını isteyen Sneijderspor taraftarları fazla üzülmeyin yeni takımınız yakında belli olur. @TheGalaAslan* Sneijder yarın ayrılıp GS'a kötü bir laf etse herkes saydırmaya başlar, neyin vefası 5 milyon euro'nun vefası mı olur! @asutaykzltp* Sneijder ne zamandan beri efsanemiz oldu 10 numarayı giyen herkes efsane mi oluyor? @serpicogs* Sneijder'i sanki Belhanda göndertti. Niye tepki gösteriyorsunuz. @NDJ_KingKongSosyal medya üzerinde Galatasaray taraftarları "#10NumaraWesley- Sneijder" etiketi altında toplanıp eleştirilerini sıralarken Fenerbahçe taraftarları da tartışmaya dahil oldu. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için "#SneijderComeToFener" etiketi açtı ve Sneijder'i Fenerbahçe'ye davet etti. Atılan binlerce tweet sonrasında bu başlık Dünya sıralamasına da girdi.