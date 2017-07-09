Kod adı: Ben Arfa
Sneijder’in biletinin kesilmesinin ardından hedef haline gelen sarı-kırmızılı yönetim, Hatem Ben Arfa defterini yeniden açtı Cimbom, PSG’nin gönderme kararı aldığı Fransız futbolcunun menajeriyle temasa geçti ve yıllık 3.5 milyon euro teklif etti
FENER KAPILARI KAPADI
PSG'den onay alan Sportif Direktör Cenk Ergün'ün 30 yaşındaki yıldızın menajeri Jean-Jacques Bertrand'a, yıllık 3.5 milyon euro maaş önerdiği bildirildi. Belhanda varken Ben Arfa görüşmeleri garip karşılansa da İgor Tudor'un kanatlarda da forma giyebilen iki oyuncuyu değişmeli olarak kullanmayı düşündüğü aktarıldı. adı F.Bahçe ile anılan Ben Arfa'ya Kanarya ise kapılarını kapadı. Basın sözcüsü Mahmut Uslu, "Gelse nerede oynayacak ki?" ifadesini kullanmıştı.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:36
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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