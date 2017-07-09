 Kod adı: Ben Arfa – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Kod adı: Ben Arfa

    Sneijder’in biletinin kesilmesinin ardından hedef haline gelen sarı-kırmızılı yönetim, Hatem defterini yeniden açtı Cimbom, PSG’nin gönderme kararı aldığı Fransız futbolcunun menajeriyle temasa geçti ve yıllık 3.5 milyon euro teklif etti

    Wesley Sneijder'i yolcu etmeye hazırlanan Galatasaray, 10 numaralı formayı Belhanda'ya verdi ama arayışları bitmedi. Hollandalı yıldızı gönderme kararı alması nedeniyle taraftarların topa tuttuğu sarı-kırmızılı yönetim, PSG'nin kadroda düşünmediği Hatem Ben Arfa'yı yeniden gündemine aldı. Bir ay önce de Fransız futbolcu ile ilgilenen Galatasaray, olumlu yanıt alamayınca beklemeye geçmişti. Sarı-kırmızılılardan teklif aldığında "Kariyerimi Fransa'da sürdürmeyi planlıyorum" diyen 'nın halen transferinin gerçekleşmemesi üzerine Galatasaray yeni bir teklif sundu.

    FENER KAPILARI KAPADI
    PSG'den onay alan Sportif Direktör Cenk Ergün'ün 30 yaşındaki yıldızın menajeri Jean-Jacques Bertrand'a, yıllık 3.5 milyon euro maaş önerdiği bildirildi. Belhanda varken Ben Arfa görüşmeleri garip karşılansa da İgor Tudor'un kanatlarda da forma giyebilen iki oyuncuyu değişmeli olarak kullanmayı düşündüğü aktarıldı. adı F.Bahçe ile anılan 'ya Kanarya ise kapılarını kapadı. Basın sözcüsü Mahmut Uslu, "Gelse nerede oynayacak ki?" ifadesini kullanmıştı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:36
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