Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Galatasaray'da Igor Tudor'la gerilim yaşayan Luis Cavanda kadro dışı bırakıldı ve kamptan gönderildi.
Sarı kırmızılıların dün akşam oynadığı Diosgyor maçında süre almayan ve bu nedenle teknik direktör Igor Tudor'la aralarında gerginlik yaşanan Luis Cavanda, kadro dışı bırakılarak Slovakya'da devam eden kamptan gönderildi.
Belçikalı futbolcu hakkında bugün alınan karar sonrası kampın bitmesi beklenmeden 26 yaşındaki oyuncunun gönderilmesine karar verildi.
Cavanda'nın A Takım kadrosuna tekrar alınmayacağı ve menajeri aracılığıyla kendisine takım bulması için haber gönderileceği öğrenildi.
Cavanda geçen sezon Gençlerbirliği'yle oynanan mücadele öncesi Tudor tarafından 18 kişilik kadroya alınmamış, takım otobüsüne binmek isteyince Tudor tarafından "İsmin kadroda yer almıyor" denilerek geri çevrilmişti.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:43
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 17
Yorum
ibo Pepeye yasli diyen salataliklar, Emre icin niye aynisini yazmiyorlar?
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Aziz Yıldırım’ı çok kızdırdılar
Toplam 6
Yorum
ZX Bu adamıda herşey çileden çıkartıyor.Sabiha gökçendede olay çıkartmıştı.
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Snodgrass Sunderland'a, Lens Fenerbahçe'ye
Toplam 5
Yorum
Ahmet Sunderland küme düşmedi mi? küme düşerse serbest kalır maddesi olması lazım Lens'in sözleşmesinde.
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