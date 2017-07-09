Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!

Sarı kırmızılıların dün akşam oynadığı Diosgyor maçında süre almayan ve bu nedenle teknik direktör Igor Tudor'la aralarında gerginlik yaşanan Luis Cavanda, kadro dışı bırakılarak Slovakya'da devam eden kamptan gönderildi.

Belçikalı futbolcu hakkında bugün alınan karar sonrası kampın bitmesi beklenmeden 26 yaşındaki oyuncunun gönderilmesine karar verildi.

Cavanda'nın A Takım kadrosuna tekrar alınmayacağı ve menajeri aracılığıyla kendisine takım bulması için haber gönderileceği öğrenildi.

Cavanda geçen sezon Gençlerbirliği'yle oynanan mücadele öncesi Tudor tarafından 18 kişilik kadroya alınmamış, takım otobüsüne binmek isteyince Tudor tarafından "İsmin kadroda yer almıyor" denilerek geri çevrilmişti.