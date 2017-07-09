İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, takımımızın oynadığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yrd. Doç. Dr. Yener İnce'nin sözleri şu şekilde:
Sert bir maç oldu. Olan sakatlıkların hepsi darbe kaynaklı. Yüzüne darbe alan bile oyuncumuz var. Eren'in pozisyonunda hem darbe var hem de dizi dönüyor. Bu gece MR çekip netleştireceğiz. Darbe sonrası yüklenince bir dönme oldu. Belhanda da çok şiddetli bir darbe aldı. Kalçasının üstünden aldığı darbe sonrası ciddi bir ağrısı oldu. Tedbir amaçlı kenara alındı. Önümüzde bir maç var. Bu nedenle abartarak kontrol edeceğiz. İlk görüşüm Eren'in de durumunun da çok ciddi olmayabileceği. Fakat bunları MR çekildikten sonra netleştireceğiz. Bu gece sonuçlarını alacağız.
İdman temposunda yüklemeleri ölçüyoruz. Zaman zaman da oyuncuları dinlendiriyoruz. Bugün hoca ile de konuştuktan sonra Selçuk'u dinlendirmeye karar verdik. Pazartesi günü idmanda yerini alacak. Herhangi bir sıkıntısı yok.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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