Günay listede

Malaga'nın Cenk Gönen'le anlaşması üzerine Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'yı zorlayacak bir isim aramaya girişti. Listeye giren isminse bizzat Muslera'nın tavsiye ettiği Göztepe'ten Günay Güvenç olduğu iddia edildi. Cenk'in transferinin netleşmesinden sonra Günay için bir hamle yapılacağı ise iddialar arasında.