 Günay listede – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Günay listede

    Günay listede
    Malaga'nın Cenk Gönen'le anlaşması üzerine Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'yı zorlayacak bir isim aramaya girişti. Listeye giren isminse bizzat Muslera'nın tavsiye ettiği Göztepe'ten Günay Güvenç olduğu iddia edildi. Cenk'in transferinin netleşmesinden sonra Günay için bir hamle yapılacağı ise iddialar arasında.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:25
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