G.Saray'dan sakatlarla ilgili açıklama
Galatasaray'ın Slovakya kampında Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Eren Derdiyok ve yeni transfer Younes Belhanda'nın MR'ı çekildi.
Bu arada sarı-kırmızılı takım, kamp çalışmalarına basına kapalı antrenmanla devam etti. Györ maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise salonda çalıştığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:09
-
Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 17
Yorum
ibo Pepeye yasli diyen salataliklar, Emre icin niye aynisini yazmiyorlar?
-
Aziz Yıldırım’ı çok kızdırdılar
Toplam 6
Yorum
ZX Bu adamıda herşey çileden çıkartıyor.Sabiha gökçendede olay çıkartmıştı.
-
Snodgrass Sunderland'a, Lens Fenerbahçe'ye
Toplam 5
Yorum
Ahmet Sunderland küme düşmedi mi? küme düşerse serbest kalır maddesi olması lazım Lens'in sözleşmesinde.
G.Saray'dan sakatlarla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.