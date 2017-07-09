 G.Saray'dan sakatlarla ilgili açıklama – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    G.Saray'dan sakatlarla ilgili açıklama

    G.Saray'dan sakatlarla ilgili açıklama

    Galatasaray'ın Slovakya kampında Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Eren Derdiyok ve yeni transfer Younes Belhanda'nın MR'ı çekildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Eren Derdiyok'un sol dizinde esneme ve kemik iliği ödemi belirlendiği, Belhanda'nın ise sol kalça yumuşak dokularında ödem tespit edildiği bildirildi.

    Bu arada sarı-kırmızılı takım, kamp çalışmalarına basına kapalı antrenmanla devam etti. Györ maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise salonda çalıştığı duyuruldu.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:09
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