 G.Saray'da bir ayrılık daha – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    G.Saray'da bir ayrılık daha

    G.Saray'da bir ayrılık daha

    Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi konusunda Sparta Prag'la anlaşmaya vardı.

    Galatasaray başarılı savunmacısı Semih Kaya'nın Spart Prag'a transferi konusunda Çekya ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

    Sparta Prag'ın yeni teknik direktörü Stramaccioni'nin Semih'i istediğini açıklaması sonrası, menajerler arasında görüşmeler sıklaşmış, menajer Güde Fazıl Özdemir, Sparta Prag kulübünde büyük bir yetkiye sahip olan menajer Pavel Zitka ile temasa geçerek kendisini İstanbul'a davet etmişti.

    Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası, Semih Kaya'nın transferi için 2 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

    Sarı kırmızılı kulübün Semih Kaya'nın transferiyle ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki hafta başında yapması bekleniyor.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:10
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