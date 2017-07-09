G.Saray'da bir ayrılık daha
Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi konusunda Sparta Prag'la anlaşmaya vardı.
Galatasaray başarılı savunmacısı Semih Kaya'nın Spart Prag'a transferi konusunda Çekya ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.
Sparta Prag'ın yeni teknik direktörü Stramaccioni'nin Semih'i istediğini açıklaması sonrası, menajerler arasında görüşmeler sıklaşmış, menajer Güde Fazıl Özdemir, Sparta Prag kulübünde büyük bir yetkiye sahip olan menajer Pavel Zitka ile temasa geçerek kendisini İstanbul'a davet etmişti.
Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası, Semih Kaya'nın transferi için 2 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Sarı kırmızılı kulübün Semih Kaya'nın transferiyle ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki hafta başında yapması bekleniyor.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:10
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 17
Yorum
ibo Pepeye yasli diyen salataliklar, Emre icin niye aynisini yazmiyorlar?
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Aziz Yıldırım’ı çok kızdırdılar
Toplam 6
Yorum
ZX Bu adamıda herşey çileden çıkartıyor.Sabiha gökçendede olay çıkartmıştı.
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Snodgrass Sunderland'a, Lens Fenerbahçe'ye
Toplam 5
Yorum
Ahmet Sunderland küme düşmedi mi? küme düşerse serbest kalır maddesi olması lazım Lens'in sözleşmesinde.
G.Saray'da bir ayrılık daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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