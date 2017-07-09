Eren pişmanlığı

Gomis geldikten sonra 11'de forma şansı kalmayan Eren Derdiyok tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. İdmanların en verimsiz isimlerinden birisi olarak dikkat çeken İsviçre pasaportlu oyuncu içinse yönetim Basel şansını kaçırdığı için üzgün. Yaklaşık 1.5 ay önce Eren'i isteyen Basel, 3.5 milyon euro teklif etmiş, kabul edilmemişti.