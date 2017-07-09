Aslan kısa kesti: 2-0

Galatasaray yurt dışı hazırlık kampındaki ikinci sınavını Macaristan'da Gyor'a karşı verdi. Sarı-kırmızılılar, Belhanda ve Eren'in penaltı golleriyle 2-0 kazandı. Cimbom ilk sınavında da Gyirmot'u Donk'un penaltısıyla geçmişti. Liptak'ın Muslera'yı geçen şutunu çizgiden Ahmet çıkardı.



Yeniler nasıl oynadı?

* Maicon: Kritik bir kademeye girip yüzde yüz golü önledi. Hava toplarına hakim.

* Belhanda: 40 dakika oyunda kaldı.Sneijder etkisi yaratması zor ama bir gerçek var ki Sneijder'den daha çabuk bir oyuncu.

* Gomis: Yarım saat oynadı ve kalitesini kısa sürede gösterdi.



Gamsız Cavanda

Tudor tarafından kadroya alınmayan Cavanda tribüne çıktı. Vurdumduymaz tavırları ile geçen sezon taraftarı çıldırtan Belçikalı dün de maç boyunca elinden telefonu düşürmedi!



Eren korkuttu

Györ'ün sert oyunundan nasibini Eren Derdiyok da aldı. Sol dizine gelen darbe sonrası yerden kalkamayan Eren acı içinde yerde kaldı ve 58. dakikada yerini Gomis'e bıraktı. Dizinde dönme şüphesi bulunan golcünün son durumunun MR'ı çekildikten sonra belli olacağı ifade edildi.