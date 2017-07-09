Aslan kısa kesti: 2-0
Yeniler nasıl oynadı?
* Maicon: Kritik bir kademeye girip yüzde yüz golü önledi. Hava toplarına hakim.
* Belhanda: 40 dakika oyunda kaldı.Sneijder etkisi yaratması zor ama bir gerçek var ki Sneijder'den daha çabuk bir oyuncu.
* Gomis: Yarım saat oynadı ve kalitesini kısa sürede gösterdi.
Gamsız Cavanda
Tudor tarafından kadroya alınmayan Cavanda tribüne çıktı. Vurdumduymaz tavırları ile geçen sezon taraftarı çıldırtan Belçikalı dün de maç boyunca elinden telefonu düşürmedi!
Eren korkuttu
Györ'ün sert oyunundan nasibini Eren Derdiyok da aldı. Sol dizine gelen darbe sonrası yerden kalkamayan Eren acı içinde yerde kaldı ve 58. dakikada yerini Gomis'e bıraktı. Dizinde dönme şüphesi bulunan golcünün son durumunun MR'ı çekildikten sonra belli olacağı ifade edildi.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:37
-
Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
-
İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
-
Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
Aslan kısa kesti: 2-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.