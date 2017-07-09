17 yaşına bastı

Galatasaray'ın Slovakya kampında genç oyunculara yakın ilgi gösteriliyor. Dün, kampta geleceğin yıldızları olarak gösterilen isimler arasında yer alan Yunus Akgün'ün 17. yaş günü yapılan organizasyonla kutlandı. Genç oyuncu kendisi için yaptırılan pastanın mumlarını üflerken, takım kaptanı Selçuk İnan da Akgün'e elleriyle pasta yedirdi.