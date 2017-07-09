 17 yaşına bastı – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    17 yaşına bastı

    17 yaşına bastı
    Galatasaray'ın Slovakya kampında genç oyunculara yakın ilgi gösteriliyor. Dün, kampta geleceğin yıldızları olarak gösterilen isimler arasında yer alan Yunus Akgün'ün 17. yaş günü yapılan organizasyonla kutlandı. Genç oyuncu kendisi için yaptırılan pastanın mumlarını üflerken, takım kaptanı Selçuk İnan da Akgün'e elleriyle pasta yedirdi.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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