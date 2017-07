Yeni uçaklar yola çıkıyor

TUDOR

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Anadolu Ajansı'nın 'Spor Masası' konuğu oldu. Başkan Özbek, uzun röportajında yeni transferlerden, gidenlere,arazilerinin durumundan, Tudor'a, basketboldan Türk Telekom Stadı'na kadar her soruya açık yüreklilikle cevap verdi. Özbek sözlerine'ın transferleri ile başladı ve daha ilk cümlesinden taraftarı sevindirecek ifadeler kullandı. Sarı- kırmızılı ekibin başkanınasoruldu. Özbek isim vermedi ama "Evet uçaklar inmeye devam ediyor. Geçen seferki ifademde zamanlanma hatası oldu. Transferler 1 hafta gecikmeli geldi. Bu sefer zaman dilimi vermeyeceğim. Önümüzdeki 5 senenin takımını kuruyoruz" dedi.Başkan Dursun Özbek transferde seçici davrandıklarını kaydetti."Bu sezon yenilenme yılımız. Hem sportif performansı hem de kişiliği'a yakışan futbolcuları kadromuza katmaya devam ediyoruz. Sezon sonu teknik heyetten bir rapor aldık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda önümüzdeki sezonlarda'a hizmet edecek, eksikleri giderecek isimleri de bir bir kadromuza katıyoruz" dedi. Özbek,transferlerinde havaalanında yaşanan coşkuyu da övdü. Sarı-kırmızılıların başkanı "Havaalanında sergilenen futbolcu karşılama görüntüleri muhteşemdi. Taraftarın bu sezonki niyetini gösteriyor. Oradaki görüntüler rakiplerimizi de ürküttü" ifadelerini kullandı.Dursun Özbek geçtiğimiz sezon en az 7-8 maçta hakemler tarafından haklarının yendiğini belirterek bu yıl farklı davranacaklarını söyledi."Çok bağıran kurullarda yer alıyor. Biz de gerektiği kadar bağıracağız, sesimizi yükselteceğiz. Çünkü artık futbol pahalı bir spor.Biz de 'Kurullar değişsin' diyeceğiz" ifadelerin kullandı.Özbek, VAR (Video Hakem Uygulaması) için şunları söyledi "Konfederasyonlar Kupası finalinde canlı tanıklık ettim. Son derece başarılıydı. Ancak yine de hakemin inisyatifine bırakılıyor.ama şu bir gerçek ki bazı soru işaretlerini ortadan kaldırıyor"ASlan'da başkan, teknik direktör Igor Tudor'unövdü. İşte o sözleri: "Tudor'da en beğendiğim özellik, çok enerjik biri. Çalışmaktan yorulmuyor. Futbolcularıyla iyi ilişkileri var. Herkesle bire bir yakından ilgileniyor. Sanki takımın 12. oyuncusu gibi. Takım bütünlüğünü ortaya koyacak biri. Onda bunu gördüğümüz için takımı teslim ettik. Galatasaray 'a yakışan bir teknik direktör. Enerjisi ve dinamizmi takıma yansıyor"Dursun Özbek, disipline verdiği kişilerin algı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Özbek "Hakaret eden kişileri Dursun Özbek olarak değil, Galatasaray başkanlık makamını korumak için disipline verdim. Galatasaray başkanına küfür edemezsin. Beni eleştirdikleri için değil küfür ettikleri için disipline verildiler" dedi.Başkan Özbek, Galatasaray'ı yıpratmak için camia içinden "UEFA'dan ceza alacaklar" diyenlere de seslendi: "UEFA ile ilgili sıkıntımız yok. O konuşmaları yapan Genel Kurul üyeleriyle tek tek konuştum. Böyle konuşmayın dedim. Boşuna endişelendiler. Şimdi o konuşmaları yapanlar en azından özür dileme nezaketini göstersin"Cimbom'da başkan Dursun Özbek seçildiği ilk gün kulübün borçlarını sıfırlamak için yola çıktığını söyledi. Özbek "Taraftarımızın iyi bilmesi gerekiyor. 20 sene marka kalabilmek için borçlanma yolunu tercih ettik. Ancak artık borçlanma kabiliyetimiz dahi bitti. Riva ve Florya Projeleri ile kulübü borçsuz hale getirmek istiyorum. Fikirlerimi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da anlattım. Kendisine teşekkür ediyorum, çok ilgi gösterdi, bizim Emlak Konut ile buluşmamızı sağladı. Böylece gerekli kaynakları sağladık. Ancak şu iyi bilinsin, Riva'yı satıp futbolcu almadık" dedi."Slovakya Kampımızı 1 günlüğüne ziyaret ettim. Takımda müthiş bir uyum var. Çok yoğun çalışıyorlar. Hatta 1 günde 3 günlük çalışma yoğunluğu içinde olduklarını söylüyorlar. Keyifle ayrıldım. Her şey Galatasaray için çok güzel gidiyor. İnşallah bu sezon çok iyi sonuçlar alacağız""Bu sezon şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz de önemli takviyeler yaptı. Süper Lig'in seviyesi bu sezon çok farklı olacak. Galatasaray bu yarışın her zaman ön saflarında olacak. Çok keyifli bir sezon yaşayacağız. İnşallah kavgasız, seyir zevki yüksek bir sezon izleriz. Hem bizim hem rakiplerimizin yaptığı transferler bunun göstergesi""Galatasaray'ın 112 yıllık birikimini yemeye devam edersek, zaten bir şey kalmadı. Marka değeri son 20 yılda yenmiş. Galatasaray, Türkiye'nin en demokratik, en şeffaf kulübü. Noktasına, virgülüne kadar her şeyi KAP'a açıklıyoruz. Rakip takımlara gidin, anlamazsınız. Kim kaça gitti, kaça geldi onlarda belirsiz."Kombine bilet ve ürün satışları çok başarılı gidiyor. 25 bini aşkın kombine sattık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sene stadımızda çok kalabalık olacağız. Taraftar 'Biz oraya geleceğiz ama sen de iyi mücadele eden takım kur' mesajını verdi."Ergin Ataman çok iyi Galatasaraylı. Çok başarılı da oldu. Spor çok dinamik bir olay. Bu tip değişiklikler sürekli olabiliyor. Burada aslolan Galatasaray'dır kişiler değil. Hizmetleri tartışılmaz ama basın üzerinden sarf ettiği sözler Galatasaray'a ve Galatasaraylılara zarar verdi"Sabri altyapımızdan geldi. Galatasaray'ın bağrından doğmuş biri. Çok iyi Galatasaraylı. 5-6 yıldır benzer bir takımla oynuyoruz. Doymuşluk vardı. Artık yeni heyecanlar oluşturmak gerekiyordu.Bruma önemli bir oyuncumuzdu. '4 senedir sizdeyim. Bana izin verin. Almanya'ya gitmek istiyorum' dedi. 'Biz senin Almanya'ya gitmeni istemiyoruz' demek Galatasaray'a yakışır mı. Kazan-kazan durumuyla onu gönderdik.Podolski de aynı şekilde kariyer planlamasını yaptı. Japonya'ya transfer olmak istediğini söyledi. Ona da 'Gitme' diyemezdik. Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek yapıyoruz bunları. Menfaatleri yok sayarak kimseyi bir yere göndermeyiz."Sinan Güler, basketbol takımımızın kaptanlığını yaptı. Euroleague'de oynamak istediğini söyledi. Önünü kesmeyiz. Euroleague'de oynamak istiyorsa yönetim olarak söyleyeceğimiz bir şey yok ama tercih ettiği ekip, rakip takım"-4 genç oyuncuyu Slovakya Kampı'na götürdük. Fazlası da var. Altyapıyı değerlendirip uzun yıllar bize hizmet etmelerini sağlayacağız.-Son 2 sezonki başarısızlığımızda UEFA'nın men cezası önemli yer kapsıyor. Mali yaptırımlar da etkiledi.-Stadın üstünün kapanması zeminin bakımı için uygun değil.-Stadın yanına yapacağımız salonla Galatasaray'a ek kaynak oluşturacağız. Sadece basketbol salonu değil, projelerle yaşayan, para kazandıran bir merkez olacak.-Müze ve stat turu yapılacak bir sistem içerisindeyiz. Ağustos sonuna doğru orayı açmayı düşünüyoruz.-Tesisler bittiği gün Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacağız. Avrup'da 10-12 sahası olan takımlar var. Kemerburgaz'da 6 çim sahamız olacak.-Başkan seçildiğim gün en mutlu günümdü. Benim için büyük onur.-Galatasaray'ın 5 kuruşluk işini halledince benden mutlusu olmuyor. İşte Galatasaray böyle bir aşk.-Birçok amatör branşı Türkiye'ye getiren kulübüz. Kapatmayız. Şartlarına göre onları koruyacağız.-Yeniden aday olup olmayacağım genel kurulumuzun takdiridir.