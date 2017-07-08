 Turgay Şeren anıldı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    anıldı

    Turgay Şeren anıldı
    ve Türk futbolunun unutulmaz kalecisi , vefatının 1. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Törene, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in yanı sıra taraftarlar da katıldı. Sezgin "Kendisini çok özlüyoruz. Kendinden sonraki nesillere örnek olmuş bir sporcuydu" diye konuştu.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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