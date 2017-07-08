Strinic’te pürüz çıktı

Galatasaray'ın sol bek için düşündüğü isim teknik direktör Igor Tudor'un vatandaşı Hırvat İvan Strinic'ti. Ancak başarılı sol bek ile Watford'un dışında Spartak Moskova'nın da ilgilenmesi planları bozdu. Piyasası yükselince sarı-kırmızılılar beklemeye koyuldu. Cimbom eski gözdesi Ansaldi'yi de gündemine aldı. Öncelik sağ bek ve orta sahada olacak.