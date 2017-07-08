 Strinic’te pürüz çıktı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Strinic’te pürüz çıktı

    Strinic’te pürüz çıktı
    Galatasaray'ın sol bek için düşündüğü isim teknik direktör Igor Tudor'un vatandaşı Hırvat İvan Strinic'ti. Ancak başarılı sol bek ile Watford'un dışında Spartak Moskova'nın da ilgilenmesi planları bozdu. Piyasası yükselince sarı-kırmızılılar beklemeye koyuldu. Cimbom eski gözdesi Ansaldi'yi de gündemine aldı. Öncelik sağ bek ve orta sahada olacak.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Strinic’te pürüz çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.