 Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'in forması 'ya verildi

    <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a>'in forması <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a>'ya verildi

    Galatasaray'ın UEFA'ya gönderdiği listede 'in giydiği 10 numaralı forma yeni transfer Younes 'ya verildi

    UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Östersunds ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 'in kadroya alınmamasından dolayı 10 numaralı forma 'nın oldu. Tercihim 10 numaralı forma diyen Fas'lı oyuncunun arzusu sıcağı sıcağına yerine gelmiş oldu.

    G.Saray'da belirsizliği sürüyor. Başkan Dursun Özbek ile Sneijder arasında gerçekleşen görüşmeden de bir sonuç çıkmamıştı. Daha sonra ise Hollandalı yıldız UEFA kadrosuna alınmadı.

    "10 NUMARAYA TALİBİM"
    Daha önce yaptığı açıklamada 10 numarayı giymek istediğini ifade eden şu ifadeleri kullanmıştı: Şu anda bir forma numaram yok. Tercih edeceğim numara 10 olur. 10 numarayı da şu anda Sneijder giyiyor. Eğer Sneijder ayrılırsa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim." açıklamasında bulunmuştu
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:09
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