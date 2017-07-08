Galatasaray'ın UEFA'ya gönderdiği listede Sneijder'in giydiği 10 numaralı forma yeni transfer Younes Belhanda'ya verildi
G.Saray'da Sneijder belirsizliği sürüyor. Başkan Dursun Özbek ile Sneijder arasında gerçekleşen görüşmeden de bir sonuç çıkmamıştı. Daha sonra ise Hollandalı yıldız UEFA kadrosuna alınmadı.
"10 NUMARAYA TALİBİM"
Daha önce yaptığı açıklamada 10 numarayı giymek istediğini ifade eden Belhanda şu ifadeleri kullanmıştı: Şu anda bir forma numaram yok. Tercih edeceğim numara 10 olur. 10 numarayı da şu anda Sneijder giyiyor. Eğer Sneijder ayrılırsa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim." açıklamasında bulunmuştu
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:09
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Uykusuz her gece
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hep yek yengeç gibi yan yan yürüyen bir sürü adam mı..futbol bu mu..ben şenol ve ersun zihniyetini takdir ediyorum hep.
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Uykusuz her gece
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balık hafızalı değiliz şükür herkes kırmızıda geçer ben yakalandım diyen bu değil mi..arşivler ortada..bu mu kahraman..alex mi..
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Uykusuz her gece
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trftr yok. yok. 5 yıldır fener zihniyeti 10 numara alerjisinde..maden öyle 10 alex formayı müzeye kaldırın..bilelim..bu kafayla seyirci yok size.
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